Япония на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Японии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Национальная сборная Японии – одна из лучших команд в Азии, поэтому вообще не удивительно, что эти ребята в очередной раз прошли отбор к чемпионату мира.

В Катаре японцы попали в очень непростую группу с Германией и Испанией во главе, а последним соперником станет сборная Коста-Рики.

Уже совсем скоро мы узнаем, смогут ли преподнести сюрприз "самураи", а пока познакомьтесь с этой командой поближе.

Досье команды

Прозвище: синие самураи

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 24

Главные достижения: бронза Олимпиады-1968, чемпионы Азии (92, 2000, 2004, 2011), серебряные призеры Кубка Конфедераций 2001 года.

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Впервые Япония прошла на чемпионат мира в 1998 году и с тех пор ни один мундиаль не пропускала. Ровно в половине случаев они смогли преодолеть групповой этап – однажды на домашнем ЧМ в 2002 году, когда преодолели Тунис и Россию, второй раз в 2010, когда смогли обойти в квартете Камерун и Данию.

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На последнем мундиале стали вторыми в квартете с Колумбией, Сенегалом и Польшей. Во всех случаях в 1/8 Япония уступала своим соперникам – Турции, Парагвая и Бельгии соответственно.

Количество мундиалей: 7 (1998-2022)

Лучший результат: 1/8 финала в 2002, 2010 и 2018

Легенды сборной

Одним из самых известных игроков в истории Японии несомненно является Хидэтоси Наката – бывший игрок Перуджи, Ромы, Пармы и Фиорентины. Один из создателей чемпионства римского клуба в сезоне-2000/01, хотя в сборной он звезд с неба не хватал.

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Стоит отметить также Казуоси Миуру, которого все знают как старейшего футболиста мира. Он закончил карьеру в сборной еще 22 года назад, но играет на профессиональном уровне в 55 лет. Более того, он является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Японии.

Как прошли на ЧМ-2022?

Отбор на чемпионат мира Япония приступила со второго раунда квалификации в азиатской зоне. Там у них проблем не возникло никаких – восемь побед в восьми матчах против Таджикистана, Кыргызстана, Монголии и Мьянмы.

В третьем раунде было веселее, но все равно без больших проблем. Японцы хоть и уступили Саудовскую Аравию первое место, но Австралию обошли уверенно.

Саудовская Аравия – 23

Япония – 22

Австралия – 15

Оман – 14

Китай – 6

Вьетнам – 4

Весь состав сборной Коста-Рики на ЧМ-2022

Тренер Японии Хадзиме Мориясу одним из первых обнародовал свой состав на первенство мира и уже даже успел произвести в официальной заявке замену – из-за травмы выбыл защитник Юта Накаяма и его смены форвард Суто Матино.

Японская команда представлена ​​достаточно опытной командой, в которой всего шесть игроков не имеют 25 полных лет, а восемь уже перевалили за 30 лет. Юто Нагатомо, Майа Йосида, Хироки Сакай – известные в Европе ребята, хоть и давно прошедшие свой пик, на ЧМ поедут.

Главная звезда: Даичи Камада уже 26 лет, он давно на слуху и является важным игроком франкфуртского Айнтрахта, но нынешний сезон – лучший в его карьере индивидуальный план. Он уже установил личный бомбардирский рекорд, за 12 матчей забив 7 голов в Бундеслиге, а еще прибавил к ним три мяча в Лиге чемпионов.

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На кого следует обратить внимание: Такефуса Кубо имеет безумную школу футбола – он четыре года занимался в барселонской Ла-Массии, а затем перебрался в мадридский Реал. В состоянии "сливочных" ему не нашлось места, но в Реал Сосьедаде, куда перешел 21-летний футболист, он на ведущих ролях. Кто знает, возможно, этот форум даст Такефусо показать Реалу, что они зря его продали?

Вратари:

Эйдзи Кавасима (Страсбург),

Суиси Гонда (Симицу С-Пульс),

Даниэль Шмидт (Сент-Трюйден)

Защитники:

Юто Нагатомо (Токио)

Майа Йосида (Шальке),

Хироки Сакай (Урава Ред Даймондс),

Такехиро Томиясу (Арсенал),

Мики Ямане (Кавасаки Фронтале),

Сого Танигуси Боруссия М),

Хироки Ито (Штутгарт),

Ко Итакура (Боруссия М)

Полузащитники:

Гаку Сибасаки (Леганес),

Ватару Эндо (Штутгарт),

Такуми Минамино (Монако),

Юниа Ито (Реймс),

Ритсу Доан (Фрайбург),

Дайчи Камада (Айнтрахт Ф),

Такефуса Кубо (Реал Сосьеда),

Ао Танака (Фортуна Дюссельдорф),

Каору Митома (Брайтон),

Юки Сома (Нагойя),

Хидемаса Морита (Спортинг)

Нападающие:

Такума Асано (Бохум),

Айясе Уэда (Серкль Брюгге),

Дайзен Майеда (Селтик),

Сюто Матино (Сенан Беллмаре).

Шансы на победу Японии на турнире

По графику выступлений Японии на чемпионатах мира они поочередно заканчивают его то на стадии группового этапа, то в 1/8 финала. Теперь очередь первого варианта.

И действительно, выйти из группы, в которой есть Испания и Германия – очень трудная задача. Да, эти команды не в лучших кондициях, но все равно это гранды мирового футбола.

Итак, скорее всего главным матчем для Японии станет встреча с Коста-Рикой, где они будут бороться за третье место.

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Расписание матчей сборной Японии

на Чемпионате Мира 2022

Группа E

23 ноября, 15:00, Германия – Япония

27 ноября, 12:00, Япония – Коста-Рика

1 декабря, 21:00, Япония – Испания