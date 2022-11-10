Япония на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Национальная сборная Японии – одна из лучших команд в Азии, поэтому вообще не удивительно, что эти ребята в очередной раз прошли отбор к чемпионату мира.
В Катаре японцы попали в очень непростую группу с Германией и Испанией во главе, а последним соперником станет сборная Коста-Рики.
Уже совсем скоро мы узнаем, смогут ли преподнести сюрприз "самураи", а пока познакомьтесь с этой командой поближе.
Досье команды
Прозвище: синие самураи
Конфедерация: АФК
Рейтинг ФИФА: 24
Главные достижения: бронза Олимпиады-1968, чемпионы Азии (92, 2000, 2004, 2011), серебряные призеры Кубка Конфедераций 2001 года.
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Впервые Япония прошла на чемпионат мира в 1998 году и с тех пор ни один мундиаль не пропускала. Ровно в половине случаев они смогли преодолеть групповой этап – однажды на домашнем ЧМ в 2002 году, когда преодолели Тунис и Россию, второй раз в 2010, когда смогли обойти в квартете Камерун и Данию.
На последнем мундиале стали вторыми в квартете с Колумбией, Сенегалом и Польшей. Во всех случаях в 1/8 Япония уступала своим соперникам – Турции, Парагвая и Бельгии соответственно.
Количество мундиалей: 7 (1998-2022)
Лучший результат: 1/8 финала в 2002, 2010 и 2018
Легенды сборной
Одним из самых известных игроков в истории Японии несомненно является Хидэтоси Наката – бывший игрок Перуджи, Ромы, Пармы и Фиорентины. Один из создателей чемпионства римского клуба в сезоне-2000/01, хотя в сборной он звезд с неба не хватал.
Стоит отметить также Казуоси Миуру, которого все знают как старейшего футболиста мира. Он закончил карьеру в сборной еще 22 года назад, но играет на профессиональном уровне в 55 лет. Более того, он является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Японии.
Как прошли на ЧМ-2022?
Отбор на чемпионат мира Япония приступила со второго раунда квалификации в азиатской зоне. Там у них проблем не возникло никаких – восемь побед в восьми матчах против Таджикистана, Кыргызстана, Монголии и Мьянмы.
В третьем раунде было веселее, но все равно без больших проблем. Японцы хоть и уступили Саудовскую Аравию первое место, но Австралию обошли уверенно.
Саудовская Аравия – 23
Япония – 22
Австралия – 15
Оман – 14
Китай – 6
Вьетнам – 4
Весь состав сборной Коста-Рики на ЧМ-2022
Тренер Японии Хадзиме Мориясу одним из первых обнародовал свой состав на первенство мира и уже даже успел произвести в официальной заявке замену – из-за травмы выбыл защитник Юта Накаяма и его смены форвард Суто Матино.
Японская команда представлена достаточно опытной командой, в которой всего шесть игроков не имеют 25 полных лет, а восемь уже перевалили за 30 лет. Юто Нагатомо, Майа Йосида, Хироки Сакай – известные в Европе ребята, хоть и давно прошедшие свой пик, на ЧМ поедут.
Главная звезда: Даичи Камада уже 26 лет, он давно на слуху и является важным игроком франкфуртского Айнтрахта, но нынешний сезон – лучший в его карьере индивидуальный план. Он уже установил личный бомбардирский рекорд, за 12 матчей забив 7 голов в Бундеслиге, а еще прибавил к ним три мяча в Лиге чемпионов.
На кого следует обратить внимание: Такефуса Кубо имеет безумную школу футбола – он четыре года занимался в барселонской Ла-Массии, а затем перебрался в мадридский Реал. В состоянии "сливочных" ему не нашлось места, но в Реал Сосьедаде, куда перешел 21-летний футболист, он на ведущих ролях. Кто знает, возможно, этот форум даст Такефусо показать Реалу, что они зря его продали?
Вратари:
- Эйдзи Кавасима (Страсбург),
- Суиси Гонда (Симицу С-Пульс),
- Даниэль Шмидт (Сент-Трюйден)
Защитники:
- Юто Нагатомо (Токио)
- Майа Йосида (Шальке),
- Хироки Сакай (Урава Ред Даймондс),
- Такехиро Томиясу (Арсенал),
- Мики Ямане (Кавасаки Фронтале),
- Сого Танигуси Боруссия М),
- Хироки Ито (Штутгарт),
- Ко Итакура (Боруссия М)
Полузащитники:
- Гаку Сибасаки (Леганес),
- Ватару Эндо (Штутгарт),
- Такуми Минамино (Монако),
- Юниа Ито (Реймс),
- Ритсу Доан (Фрайбург),
- Дайчи Камада (Айнтрахт Ф),
- Такефуса Кубо (Реал Сосьеда),
- Ао Танака (Фортуна Дюссельдорф),
- Каору Митома (Брайтон),
- Юки Сома (Нагойя),
- Хидемаса Морита (Спортинг)
Нападающие:
- Такума Асано (Бохум),
- Айясе Уэда (Серкль Брюгге),
- Дайзен Майеда (Селтик),
- Сюто Матино (Сенан Беллмаре).
Шансы на победу Японии на турнире
По графику выступлений Японии на чемпионатах мира они поочередно заканчивают его то на стадии группового этапа, то в 1/8 финала. Теперь очередь первого варианта.
И действительно, выйти из группы, в которой есть Испания и Германия – очень трудная задача. Да, эти команды не в лучших кондициях, но все равно это гранды мирового футбола.
Итак, скорее всего главным матчем для Японии станет встреча с Коста-Рикой, где они будут бороться за третье место.
Расписание матчей сборной Японии
на Чемпионате Мира 2022
Группа E
23 ноября, 15:00, Германия – Япония
27 ноября, 12:00, Япония – Коста-Рика
1 декабря, 21:00, Япония – Испания