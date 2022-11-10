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Япония на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Японии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 14:00
Япония. Профиль сборной
Япония. Профиль сборной

Национальная сборная Японии – одна из лучших команд в Азии, поэтому вообще не удивительно, что эти ребята в очередной раз прошли отбор к чемпионату мира.

В Катаре японцы попали в очень непростую группу с Германией и Испанией во главе, а последним соперником станет сборная Коста-Рики.

Уже совсем скоро мы узнаем, смогут ли преподнести сюрприз "самураи", а пока познакомьтесь с этой командой поближе.

Досье команды

Прозвище: синие самураи

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 24

Главные достижения: бронза Олимпиады-1968, чемпионы Азии (92, 2000, 2004, 2011), серебряные призеры Кубка Конфедераций 2001 года.

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Впервые Япония прошла на чемпионат мира в 1998 году и с тех пор ни один мундиаль не пропускала. Ровно в половине случаев они смогли преодолеть групповой этап – однажды на домашнем ЧМ в 2002 году, когда преодолели Тунис и Россию, второй раз в 2010, когда смогли обойти в квартете Камерун и Данию.

Источник: Getty Images

На последнем мундиале стали вторыми в квартете с Колумбией, Сенегалом и Польшей. Во всех случаях в 1/8 Япония уступала своим соперникам – Турции, Парагвая и Бельгии соответственно.

Количество мундиалей: 7 (1998-2022)

Лучший результат: 1/8 финала в 2002, 2010 и 2018

Легенды сборной

Одним из самых известных игроков в истории Японии несомненно является Хидэтоси Наката – бывший игрок Перуджи, Ромы, Пармы и Фиорентины. Один из создателей чемпионства римского клуба в сезоне-2000/01, хотя в сборной он звезд с неба не хватал.

Источник: Getty Images

Стоит отметить также Казуоси Миуру, которого все знают как старейшего футболиста мира. Он закончил карьеру в сборной еще 22 года назад, но играет на профессиональном уровне в 55 лет. Более того, он является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Японии.

Как прошли на ЧМ-2022?

Отбор на чемпионат мира Япония приступила со второго раунда квалификации в азиатской зоне. Там у них проблем не возникло никаких – восемь побед в восьми матчах против Таджикистана, Кыргызстана, Монголии и Мьянмы.

В третьем раунде было веселее, но все равно без больших проблем. Японцы хоть и уступили Саудовскую Аравию первое место, но Австралию обошли уверенно.

Саудовская Аравия – 23

Япония – 22

Австралия – 15

Оман – 14

Китай – 6

Вьетнам – 4

Весь состав сборной Коста-Рики на ЧМ-2022

Тренер Японии Хадзиме Мориясу одним из первых обнародовал свой состав на первенство мира и уже даже успел произвести в официальной заявке замену – из-за травмы выбыл защитник Юта Накаяма и его смены форвард Суто Матино.

Японская команда представлена ​​достаточно опытной командой, в которой всего шесть игроков не имеют 25 полных лет, а восемь уже перевалили за 30 лет. Юто Нагатомо, Майа Йосида, Хироки Сакай – известные в Европе ребята, хоть и давно прошедшие свой пик, на ЧМ поедут.

Главная звезда: Даичи Камада уже 26 лет, он давно на слуху и является важным игроком франкфуртского Айнтрахта, но нынешний сезон – лучший в его карьере индивидуальный план. Он уже установил личный бомбардирский рекорд, за 12 матчей забив 7 голов в Бундеслиге, а еще прибавил к ним три мяча в Лиге чемпионов.

Источник: Getty Images

На кого следует обратить внимание: Такефуса Кубо имеет безумную школу футбола – он четыре года занимался в барселонской Ла-Массии, а затем перебрался в мадридский Реал. В состоянии "сливочных" ему не нашлось места, но в Реал Сосьедаде, куда перешел 21-летний футболист, он на ведущих ролях. Кто знает, возможно, этот форум даст Такефусо показать Реалу, что они зря его продали?

Вратари:

  • Эйдзи Кавасима (Страсбург),
  • Суиси Гонда (Симицу С-Пульс),
  • Даниэль Шмидт (Сент-Трюйден)

Защитники:

  • Юто Нагатомо (Токио)
  • Майа Йосида (Шальке),
  • Хироки Сакай (Урава Ред Даймондс),
  • Такехиро Томиясу (Арсенал),
  • Мики Ямане (Кавасаки Фронтале),
  • Сого Танигуси Боруссия М),
  • Хироки Ито (Штутгарт),
  • Ко Итакура (Боруссия М)

Полузащитники:

  • Гаку Сибасаки (Леганес),
  • Ватару Эндо (Штутгарт),
  • Такуми Минамино (Монако),
  • Юниа Ито (Реймс),
  • Ритсу Доан (Фрайбург),
  • Дайчи Камада (Айнтрахт Ф),
  • Такефуса Кубо (Реал Сосьеда),
  • Ао Танака (Фортуна Дюссельдорф),
  • Каору Митома (Брайтон),
  • Юки Сома (Нагойя),
  • Хидемаса Морита (Спортинг)

Нападающие:

  • Такума Асано (Бохум),
  • Айясе Уэда (Серкль Брюгге),
  • Дайзен Майеда (Селтик),
  • Сюто Матино (Сенан Беллмаре).

Шансы на победу Японии на турнире

По графику выступлений Японии на чемпионатах мира они поочередно заканчивают его то на стадии группового этапа, то в 1/8 финала. Теперь очередь первого варианта.

И действительно, выйти из группы, в которой есть Испания и Германия – очень трудная задача. Да, эти команды не в лучших кондициях, но все равно это гранды мирового футбола.

Итак, скорее всего главным матчем для Японии станет встреча с Коста-Рикой, где они будут бороться за третье место.

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Расписание матчей сборной Японии
на Чемпионате Мира 2022

Группа E

23 ноября, 15:00, Германия – Япония

27 ноября, 12:00, Япония – Коста-Рика

1 декабря, 21:00, Япония – Испания

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: япония Сборные на ЧМ-2022

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