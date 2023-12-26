Пушич: Матч в Японии Шахтер провел ради Украины, ее людей и хорошего дела

Недавно, 18 декабря, Шахтер провел в Японии благотворительный матч против Ависпа Фукуока, который завершился результативной ничьей 2:2.

В интервью клубному сайту главный тренер "горняков" Марино Пушич рассказал о путешествии в Японию и о важности этой игры.

"Было достаточно сложно отправиться в путь сразу после матча Лиги чемпионов и с ощущением того, что сезон завершен. Кажется, в общей сложности мы провели в самолете 44 часа, что невероятно. Но мы знали, ради чего это делаем. Как вы сказали, это все ради Украины, людей и хорошего дела. Это благотворительная игра", - сказал Пушич.

"Учитывая реакцию и благодарность людей, очень радуюсь, что мы это сделали. Да, было непросто – это длительное путешествие, которое забрало немало энергии, но мы представили страну и привлекли внимание к ситуации в Украине, а еще собрали средства на добрые дела".

"Очень горжусь всеми своими игроками и каждым в клубе, кто был с нами и приложил много усилий. Счастлив, что мы это сделали!"

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Ранее стало известно, что бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий Брайтон, может вернуться в Италию, чтобы возглавить один из ее топ-клубов.

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