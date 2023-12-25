Экс-тренер Шахтера может возглавить итальянский топ-клуб

У Роберто де Дзерби есть вариант с возвращением на Родину.

Итальянский Милан может сменить главного тренера.

Как сообщает фанатский портал "россонери", ссылаясь на издание Reppublica, руководство клуба рассматривает вариант с увольнением Стефано Пиоли. Будущее специалиста в команде под угрозой.

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Среди претендентов на потенциально вакантный пост называется экс-тренер донецкого Шахтера Роберто де Дзерби, сейчас тренирующий Брайтон.

Отмечается также то, что в услугах итальянца заинтересованы неназванные клубы из Саудовской Аравии.

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