"Смог выполнить обещание": Легионер Шахтера сделал впечатляющий подарок своей матери

Полузащитник донецкого Шахтера Эгиналду во время зимнего перерыва отправился в отпуск в Бразилию, где порадовал свою семью.

Бразильский футболист приобрел для своей матери дом в родном городе Монсан, штат Мараньян, сообщив, что выполнил свое обещание.

На своей странице в Instagram Эгиналду опубликовал видео, как он презентует маме свой подарок.

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"Я смог выполнить свое обещание и подарить новый дом моей королеве. Я просто должен поблагодарить Бога за все, что он сделал и делает в моей жизни.

Если однажды мне удастся выиграть половину битв, которые выиграла ты, моя королева, я стану самым совершенным человеком в этом мире.

Почитай отца своего и мать свою, чтобы продлились твои дни на земле, которые Господь твой дает тебе", - написал бразилец.

Ранее Шахтер высказался о возможном участии в Суперлиге.

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