Шахтер высказался о возможном участиии в Суперлиге

Донецкий Шахтер выступил против создания Суперлиги.

На официальном сайте клуба появилось заявление, где отмечается, что "горняки" хотят сотрудничать с УЕФА и другими признанными заинтересоваными футбольными сторонами.

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"Ассоциация европейских клубов (ECA), которая представляет почти 500 профессиональных футбольных клубов по всей Европе, принимает во внимание сегодняшнее решение Европейского Суда.

Совершенно очевидно, что решение никоим образом не поддерживает и не одобряет любую форму проекта Суперлиги.

С момента возбуждения судебного дела два года назад в экосистеме футбола в Европе и во всем мире уже были введены серьезные прогрессивные реформы управления, включая новые правила УЕФА относительно предварительного разрешения на проведение соревнований; и, в частности, реформы согласно Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве ECA с УЕФА и ФИФА (подписан в сентябре и марте этого года). Благодаря ECA клубы уже сегодня находятся в центре принятия решений по соревнованиям, в которых они участвуют.

Коротко говоря, мир футбола отошел от Суперлиги много лет назад, и прогрессивные реформы будут продолжаться.

Самое важное то, что футбол - это общественный, а не юридический договор, все признанные заинтересованные стороны европейского и мирового футбола - конфедерации, федерации, клубы, лиги, игроки и болельщики - выступают как никогда сплоченно против попыток нескольких лиц, преследующих личные интересы, чтобы подорвать сами основы и базовые принципы европейского футбола.

ECA будет продолжать работать с УЕФА, ФИФА и всеми признанными заинтересованными сторонами футбола, чтобы развивать игру позитивно и прогрессивно - на основе принципов спортивной меритократии, инклюзивности, открытой конкуренции и настоящей солидарности. Эти принципы лежат в основе ECA и в основе европейской спортивной модели, на которой все уровни пирамиды приносят пользу и процветают", - сказано в сообщении.

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