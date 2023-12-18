Определилось время начала матчей Шахтера против Марселя
Донецкий клуб опубликовал анонс.
Стало известно, когда точно состоятся матчи Шахтера против Марселя.
Донецкий клуб выложил в своих соцсетях рекламу предстоящих матчей ЛЕ, на которых указано точное время.
Условно домашний матч состоится 15 февраля в 19:45 по киевскому времени на Фолькспарктштадион в Гамбурге.
Ответный же поединок начнется 22 февраля в 22:00 по киевскому времени на домашней арене Марселя.
Ранее, напомним, президент Марселя лестно отозвался о Шахтере.
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