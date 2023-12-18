Президент Марселя ожидает тяжелый матч против Шахтера

Президент Марселя Пабло Лонгория оценил результаты жеребьевки Лиги Европы.

По словам функционера, Шахтер - серьезный соперник, потому матча достойная вывеска. Однако Марсель готов будет биться с чемпионом Украины.

"Нам попался очень хороший соперник, который привык к европейским матчам. Шахтер -- действующий чемпион Украины и команда, которая уверенно выступила в Лиге чемпионов. Это будет красивая вывеска, но сложное противостояние.

Однако мы также хорошо провели групповой этап Лиги Европы в непростом квартете. В течение следующих двух месяцев мы должны проявить серьезность и усердие, чтобы подойти к матчам с Шахтером в оптимальной форме", - цитирует Лонгорию официальный сайт Марселя.

Со всеми результатами жеребьевки Лиги Европы вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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