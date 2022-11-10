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Коста-Рика на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Коста-Рики на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 08:00
Коста-Рика. Профиль сборной
Коста-Рика. Профиль сборной

В последние годы национальная сборная Коста-Рики была частым гостем на чемпионатах мира и даже то, что уровень футбола в Канаде и США значительно вырос за последние годы, это не помешало этой небольшой стране пробиться на очередной мундиаль.

На групповом этапе турнира соперниками команды Кейлора Наваса будут сборные Японии, Германии и Испании. Задача по выходу из группы будет очень сложной, но костариканцы справлялись и не с такими…

Досье команды

Прозвище: Los Ticos

Конфедерация: КОНКАКАФ

Рейтинг ФИФА: 31

Главные достижения: четвертьфиналисты чемпионата мира 2014 года, чемпионы Золотого кубка (963, 69, 89), четверть финалисты Копа Америка (2001, 2004).

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Впервые Коста-Рика вышла на мундиаль в 1990 году и там смогла в группе обойти Шотландию и Швецию и выйти в плей-офф, но в 1/8 были разбиты чехословаками.

Источник: Getty Images

А вот главный успех пришел в эту сборную в 2014 году. Тогда Коста-Рика совершила едва ли не самую большую сенсацию в истории. Они попали в группу смерти с Англией, Италией и Уругваем. Эксперты прогнозировали им 0 баллов, но Коса-Рика не проиграла ни одного матча и с первого места вышла в 1/8. Там по пенальти была обыграна Греция, а вот Нидерланды в четвертьфинале в серии 11-метровых обыграть не удалось.

  • Количество мундиалей: 6 (1990, 2002-06, 2014-22)
  • Лучший результат: ¼ финала в 2014

Легенды сборной

Болельщики со стажем могут хорошо помнить Пауло Ванчопе – бывшего форварда Мачестер Сити и Вест Гема, главным моментом в карьере которого стал дубль в матче открытия чемпионата мира в Германии, где он отличился дублем в ворота хозяев.

Источник: Getty Images

Как прошли на ЧМ-2022?

В своей квалификации Коста-Рика показала очень приличный результат, она уступила США прямой путевке только из-за дополнительных показателей.

  1. Канада – 28
  2. Мексика – 28
  3. США – 25
  4. Коста-Рика – 25
  5. Панама – 21
  6. Ямайка – 11
  7. Сальвадор – 10
  8. Гондурас – 4

Поэтому необходимо было играть матч интерконтинентального плей-офф против Новой Зеландии, который коста-риканцы выиграли и пробились на мундиаль.

Весь состав сборной Коста-Рики на ЧМ-2022

Коста-Рика – простая центральноамериканская сборная, которая не хватает звезд с неба, но была очень близка, чтобы сделать сюрприз в своем отборе. На ЧМ-2022 едет достаточно опытная команда - здесь и Ельцин Техеда, и Брайан Руис, которых многие могут помнить по предыдущим мундиалам.

Главная звезда: Кейлор Навас – о чем тут еще говорить? Даже являясь запасным вратарем в своем клубе, ни один другой костариканец не может похвастаться подобным статусом в мировой футбольной иерархии.

Источник: Getty Images

На кого стоит обратить внимание: Джевисон Беннет - юный 18-летний вингер лишь в этом году переехал из Родины в Англию, где пытается стать основным в английском Сандерленде. Это быстрый левоногий футболист, уже успел отметиться перфомансом за сборную в спарринге с Южной Кореей (забил дважды), а также своим голом принести ничью клубу в поединке с Уотфордом.

Кто знает, возможно этот парень в будущем сменит Кейлора в качестве главной звезды из Коста-Рики.

Шансы на победу Коста-Рики на турнире

Честно говоря, шансов у этой команды очень мало даже на выход из группы. Скорее здесь будет борьба за третье место со сборной Японии, а сами костариканские футболисты просто будут наслаждаться матчами против таких гигантов, как Испания и Германия.

И все же, раньше эта команда была в подобном положении и тогда вышла из еще более впечатляющей группы смерти, может и сейчас удастся преподнести сюрприз?

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Расписание матчей сборной Коста-Рики
на Чемпионате Мира 2022

Группа E

23 ноября, 18:00, Испания – Коста-Рика

27 ноября, 12:00, Япония – Коста-Рика

1 декабря, 21:00, Коста-Рика – Германия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коста-рика Сборные на ЧМ-2022

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