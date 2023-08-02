Неудачно искупался: Футболиста из Коста-Рики съел крокодил

Футболист любительского клуба Депортиво Рио Каньяс Хесус Лопес Ортис стал жертвой нападения крокодила. Об этом сообщает издание The Sun.

Трагедия произошла в реке Каньяс в провинции Гуанакасте, когда игрок решил окунуться в воду в жаркий день, после чего животное напало на него.

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Футболист не смог уплыть от крокодила, в результате чего скончался. Прибившим на помощь полицейским пришлось убить хищника, чтобы достать тело Ортиса.

Отметим, у коста-риканца остались двое детей - трех и восьми лет.

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