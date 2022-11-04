Коста-Рика объявила состав на ЧМ-2022

Южноамериканцы определились со списком игроков, которые сыграют на турнире.

Сборная Коста-Рики представила состав на ЧМ-2022. В команду попали 26 футболистов.

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Состав Коста-Рики:

Вратари: Кейлор Навас (ПСЖ), Эстебан Альварадо (Эредиано), Патрик Секейра (Луго).

Защитники: Франсиско Кальво (Коньяспор), Хуан Варгас (Мильонариос), Кендалл Уостон (Депортиво Саприсса), Оскар Дуарте (Аль-Вахда Мекка), Даниэль Чакон (Колорадо Рэпидс), Кейшер Фуллер (Эредиано), Карлос Мартинес (Сан-Карлос), Брайан Овьедо (Реал Солт Лейк), Рональд Матаррита (Цинциннати).

Полузащитники: Ельцин Техеда (Эредиано), Сельсо Борхес, Брайн Руис (оба – Алахуэленсе), Йоустин Салас, Альваро Самора (оба – Депортиво Саприсса), Роан Вильсон (Гресия), Херсон Торрес, Дуглас Лопес (оба – Эредиано), Джевисон Беннетте (Сандерленд), Антони Эрнандес (Пунтаренас), Брандон Агилера (Ноттингем Форест).

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл (Леон), Антони Контрерас (Эредиано), Хоан Венегас (Алахуэленсе).

На ISPORT также доступен состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу.