Японский клуб проведет благотворительный матч с Шахтером
Ависпа Фукуока встретится с "горняками".
Японский клуб Ависпа Фукуока на своем сайте объявил о проведении благотворительного товарищеского матча с донецким Шахтером.
Как сообщает пресс-служба клуба, поединок состоится 18 декабря. Деньги с матча будут переданы на восстановление Украины.
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Также в заявлении отметили, что генеральный партнер Ависпы APAMAN Group поддерживает украинских беженцев и пригласит их на предстоящую встречу.
В текущем сезоне команда занимает 8 место в японском чемпионате.
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