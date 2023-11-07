Японский клуб проведет благотворительный матч с Шахтером

Японский клуб Ависпа Фукуока на своем сайте объявил о проведении благотворительного товарищеского матча с донецким Шахтером.

Как сообщает пресс-служба клуба, поединок состоится 18 декабря. Деньги с матча будут переданы на восстановление Украины.

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Также в заявлении отметили, что генеральный партнер Ависпы APAMAN Group поддерживает украинских беженцев и пригласит их на предстоящую встречу.

В текущем сезоне команда занимает 8 место в японском чемпионате.

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