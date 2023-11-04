Шахтер назвал сумму, за которую готов отпустить Судакова в Ювентус

Хавбек Шахтера Георгий Судаков может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание TUTTOmercatoWEB.

Ювентус планирует зимой усилить центральную линию. Туринский клуб обратил взор сразу на троих футболистов, в числе которых есть украинец. Речь идет о Кефреме Тюраме (Ницца) и Пьере-Эмиле Хейберге (Тоттенхэм).

Читай также: Шахтер проведет благотворительный матч с японским клубом

За трансфер Судакова "старой синьоре" придется выложить 40 млн евро, а двое других игроков обойдутся по 30 млн.

В текущем сезоне на счету 21-летнего украинца два гола в семи матчах УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!