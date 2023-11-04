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Шахтер назвал сумму, за которую готов отпустить Судакова в Ювентус

Украинец обойдется туринцам в круглую сумму.
Вчера, 21:47
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Хавбек Шахтера Георгий Судаков может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание TUTTOmercatoWEB.

Ювентус планирует зимой усилить центральную линию. Туринский клуб обратил взор сразу на троих футболистов, в числе которых есть украинец. Речь идет о Кефреме Тюраме (Ницца) и Пьере-Эмиле Хейберге (Тоттенхэм).

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За трансфер Судакова "старой синьоре" придется выложить 40 млн евро, а двое других игроков обойдутся по 30 млн.

В текущем сезоне на счету 21-летнего украинца два гола в семи матчах УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ювентус Георгий Судаков

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