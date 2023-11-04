Шахтер проведет благотворительный матч с японским клубом

Шахтер проведет благотворительный поединок во время зимнего перерыва в УПЛ.

Как сообщает ряд японских СМИ, донецкий клуб встретится с местной Ависпа Фукуока. Матч должен состояться в Токио 18 декабря.

Отметим, что для приобретения билетов на поединок уже создан отдельный сайт на японском языке, однако, ни одна из команд пока не сообщала о проведении игры на своих официальных ресурсах.

Напомним, ранее Шахтер отчитался о том, сколько удалось собрать, по итогам благотворительного матча с Тоттенхэмом.

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