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Шахтер рассказал, сколько удалось собрать по итогам благотворительного матча с Тоттенхэмом

На нужды украинцев, пострадавших от войны будет направлено 22 млн гривен.
Сегодня, 17:52
Getty Images
Getty Images

Пресс-служба Шахтера отчиталась о доходах с благотворительного матча против Тоттенхэма 6 августа 2023 года.

В заявлении на официальном сайте "горняков" говорится, что с товарищеского поединка удалось собрать 22 млн гривен. Данные деньги будут направлены на реализацию иницатив, которые направлены на помощь пострадавшим от войны с рф украинцам.

Также клубы договорились реализовать общий проект, который будет призван помочь украинским беженцам в Англии. На воплощение проекта будет выделено 50 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что один из хавбеков Шахтера не хочет возвращаться в Украину.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер тоттенхем

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