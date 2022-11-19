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Месси тренируется по индивидуальной программе перед стартом ЧМ-2022

У вингера сборной Аргентины перенапряжение икроножных мышц
Вчера, 22:18
Лионель Месси
Лионель Месси

Днем следующего вторника, 22 ноября, Аргентина стартует на ЧМ-2022 матчем с Саудовской Аравии.

Лидер сборной Лионель Месси, судя по всему, подойдет к стартовой игре не в лучшей форме, а то и вовсе не сыграет в ней.

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По информации местных СМИ, вингер "альбиселесте" за три дня до начала пути своей команды тренируется по индивидуальной команде.

Сообщается, что футболиста не подпускают к занятиям в общей группе из-за диагностированного перенапряжения икроножных мышц.


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