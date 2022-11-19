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Бензема получил травму перед стартом ЧМ-2022

Французский нападающий рискует пропустить, по меньшей мере, старт турнира.
Сегодня, 21:06
Карим Бензема
Карим Бензема

Сборная Франции провела тренировку перед стартовым матчем ЧМ-2022 против Австралии.

Как сообщают французские СМИ, для форварда "Les Bleux" Карима Бензема занятие закончилось довольно неприятно.

Футболист не смог завершить тренировку из-за полученного повреждения.

Теперь Бензема рискует не выйти на поле в дебютном поединке своей команды на текущем Мундиале, а то и вовсе пропустить турнир.


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