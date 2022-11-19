Бензема получил травму перед стартом ЧМ-2022

Сборная Франции провела тренировку перед стартовым матчем ЧМ-2022 против Австралии.

Как сообщают французские СМИ, для форварда "Les Bleux" Карима Бензема занятие закончилось довольно неприятно.

Футболист не смог завершить тренировку из-за полученного повреждения.

Теперь Бензема рискует не выйти на поле в дебютном поединке своей команды на текущем Мундиале, а то и вовсе пропустить турнир.