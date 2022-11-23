Швайнштайгер: Поражение Японии не случайность

В рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Германия неожиданно проиграла Японии.

Бывший футболист "манншафт" Бастиан Швайнштайгер высказался о плохом старте команды на Мундиале.

"У нас были шансы, но мы не сделали счет 2-0. У нас не было ответа на быстрые переходы Японии в конце игры. Это поражение лишь показывает, где мы находимся. Это не совпадение

Простые потери мяча, ошибки позиционирования. Это недостаток опыта и сообразительности. Нам нужно стать намного лучше, чтобы иметь шанс против Испании", - заявил Швайнштайгер.

Матч второго тура между Испанией и Германией состоится 27 ноября в 21:00 по киевскому времени.