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Пикфорд: Мы знаем почему мы в Катаре - мы хотим выиграть Чемпионат мира

Вратарь сборной Англии высказался о задаче "трех львов" на Мундиаль.
Сегодня, 11:41
Джордан Пикфорд
Джордан Пикфорд

В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 Англия встретится с США.

Голкипер Джордан Пикфорд поделился мыслями о "звездно-полосатых".

"США - большая футбольная нация. Они имеют много опытных футболистов и исполнителей, с которыми мы уже играли в АПЛ.

Кристиан Пулишич - лучший игрок США. Я противостою ему уже несколько лет в чемпионате Англии.

Важно то, чтобы мы как команда снова были на 100% готовы и чувствовали уверенность в результате, как это было в нашем матче с Ираном.

С точки зрения голкипера речь идет о том, чтобы быть полностью готовыми к сопернику.

Я и мои партнеры по позиции готовимся к любому развитию событий и, я думаю, что полевые игроки делают тоже самое".

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Также англичанин заявил, что коллектив Гарета Саутгейта приехал в Катар, чтобы победить на мировом первенстве.

"Мы знаем, почему мы здесь в Катаре - мы хотим выиграть этот турнир. Мы знаем, что это будет сложно, но мы готовы к этому.

Забить шесть голов в ворота сильной оборонительной команды Ирана - это действительно хорошее заявление", - сказал Пикфорд.

Поединок второго тура группового этапа Чемпионата мира-2022 между Англией и США пройдет завтра, 25 октября.

 


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