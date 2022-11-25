Роналду: Горжусь тем, что я первый футболист, который забивал на 5 ЧМ

Нападающий сборной Португалии и единственный на ЧМ-2022 футболист без клуба Криштиану Роналду поделился мыслями о матче против Ганы.

Форвард отметил, что его переполняет гордость после того, как он стал первым кто отличился на 5 Мундиалях в своей карьере.

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"Мой 5-й чемпионат мира – это был прекрасный момент. Мировой рекорд. Первый игрок, забивавший на 5 чемпионатах мира. Это заставляет меня гордиться".

При этом португалец заявил, что самым главным является победа его национальной команды в сложном матче.

Самым важным шагом является то, что мы победили. Этот раздел закрыт. Мы хотели начать на хорошей ноте. Мы выиграли. Я сумел помочь своей команде. Все остальное не суть важно.

Я очень рад за команду. Трудная игра, но хороший результат", - сказал Криштиану.