Португалия - Гана 3:2 видео моментов матча 24.11.2022 ЧС-2022
Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата мира.
В рамках первого тура группового раунда чемпионата мира сборная Португалии вместе с Криштиану Роналду победила Гану в интереснейшем матче.
Первый гол забил легендарный нападающий с пенальти, вызвавший много вопросов у фанатов и болельщиков.
Позже гонцы сравняли счет, но европейская команда быстро не просто вернула лидерство, но и закрепила его. Африканцы один гол отыграли, но больше не смогли.
Вашему вниманию видео всех голов матча Португалия - Гана:
Португалия — Гана 3:2
Голы: Роналду, 65 пен, Фелиш, 78, Леау, 80 – Айю, 73, Букари, 89
Таблица группы H
- Португалия – 3
- Уругвай.
- Южная Корея – 1
- Гана - 0