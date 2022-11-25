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Португалия - Гана 3:2 видео моментов матча 24.11.2022 ЧС-2022

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата мира.
Сегодня, 08:14
Португалия - Гана / Getty Images
Португалия - Гана / Getty Images

В рамках первого тура группового раунда чемпионата мира сборная Португалии вместе с Криштиану Роналду победила Гану в интереснейшем матче.

Первый гол забил легендарный нападающий с пенальти, вызвавший много вопросов у фанатов и болельщиков.

Позже гонцы сравняли счет, но европейская команда быстро не просто вернула лидерство, но и закрепила его. Африканцы один гол отыграли, но больше не смогли.

Вашему вниманию видео всех голов матча Португалия - Гана:

Португалия — Гана 3:2
Голы: Роналду, 65 пен, Фелиш, 78, Леау, 80 – Айю, 73, Букари, 89

Таблица группы H

  1. Португалия – 3
  2. Уругвай.
  3. Южная Корея – 1
  4. Гана - 0

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