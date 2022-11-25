Бавария близка к подписанию хавбека РБ Лейпциг
Конрад Лаймер перебрется в стан мюнхенцев летом.
Бавария, вероятно, усилит свою центральную ось этим летом.
Как сообщает Twitter-аккаунт Bayern & Germany, мюнхенцы подпишут Конрада Лаймера.
Австриец переберется в стан немецкого гранда из РБ Лейпциг в качестве свободного агента.
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Хавбек отклонил предложения из Англии и новый контракт от "быков" Бавария - клуб мечты для Лаймера.
Потенциальные детали контракта австрийского полузащитника с "красными" не сообщаются.