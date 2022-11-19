Нойер призвал немецкого вундеркинда перейти в Баварию
В преддверии старта Чемпионата мира-2022 футболисты сборной Германии Мануэль Нойер и Юссуфа Мукоко выступили на пресс-конференции.
Один из представителей средств массовой информации спросил форварда "Бундестим" о его будущем в Боруссии Дортмунд.
В свою очередь, Мукоко отметил, что в лагере сборной он не намерен обсуждать дела клубные.
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"Мы здесь не с Боруссией, а со сборной на ЧМ. Все равно в конце концов вынесу решение. Чувствую себя очень комфортно в Дортмунде и хочу добиться успеха с этим тренером. Впоследствии вы все узнаете, остаюсь я или нет", – сказал Мукоко.
Партнер 17-летнего нападающего по сборной Мануэль Нойер призвал его присоединиться к стану мюнхенской Баварии. Мукоко ничего не ответил, лишь рассмеявшись.
Manuel Neuer telling Moukoko "Come to Bayern" (at 0:16)— Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) November 19, 2022
🎥 @Michaels_Bayern pic.twitter.com/tRoax8LleO
Стоит отметить, что немецкая сборная стартует на Мундиале матчем против Японии 23 ноября в 15:00 по киевскому времени.