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Нойер призвал немецкого вундеркинда перейти в Баварию

Вратарь мюнхенцев обратился к Юссуфе Мукоко на пресс-конференции сборной Германии.
Сегодня, 17:29
Мануэль Нойер и Юссуфа Мукоко
Мануэль Нойер и Юссуфа Мукоко

В преддверии старта Чемпионата мира-2022 футболисты сборной Германии Мануэль Нойер и Юссуфа Мукоко выступили на пресс-конференции.

Один из представителей средств массовой информации спросил форварда "Бундестим" о его будущем в Боруссии Дортмунд.

В свою очередь, Мукоко отметил, что в лагере сборной он не намерен обсуждать дела клубные.

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"Мы здесь не с Боруссией, а со сборной на ЧМ. Все равно в конце концов вынесу решение. Чувствую себя очень комфортно в Дортмунде и хочу добиться успеха с этим тренером. Впоследствии вы все узнаете, остаюсь я или нет", – сказал Мукоко.

Партнер 17-летнего нападающего по сборной Мануэль Нойер призвал его присоединиться к стану мюнхенской Баварии. Мукоко ничего не ответил, лишь рассмеявшись.

Стоит отметить, что немецкая сборная стартует на Мундиале матчем против Японии 23 ноября в 15:00 по киевскому времени.


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