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Футболист Боруссии Дортмунд установил уникальное достижение в Бундеслиге

Юссуфа Мукоко начинает оправдывать авансы, которые ему выдали СМИ.
Сегодня, 17:55
Юссуфа Мукоко
Юссуфа Мукоко

Нападающий Боруссии Дортмунд Юссуфа Мукоко установил историческое достижение в чемпионате Германии.

Юный немецкий футболист стал самым молодым автором десяти забитых голов в Бундеслиге (17 лет и 350 дней).

Форвард "шмелей" отметился забитым мячем в ворота Бохума, открыв счет на 8 минуте поединка.

Немногим позже Мукоко записал на свой счет дубль в игре против аутсайдера местного чемпионата.

После первого тайма - счет 3:0 в пользу Боруссии Дортмунд.


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