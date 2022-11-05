Футболист Боруссии Дортмунд установил уникальное достижение в Бундеслиге
Юссуфа Мукоко начинает оправдывать авансы, которые ему выдали СМИ.
Нападающий Боруссии Дортмунд Юссуфа Мукоко установил историческое достижение в чемпионате Германии.
Юный немецкий футболист стал самым молодым автором десяти забитых голов в Бундеслиге (17 лет и 350 дней).
Форвард "шмелей" отметился забитым мячем в ворота Бохума, открыв счет на 8 минуте поединка.
Немногим позже Мукоко записал на свой счет дубль в игре против аутсайдера местного чемпионата.
После первого тайма - счет 3:0 в пользу Боруссии Дортмунд.