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Левандовски: Гол на Чемпионате мира был моей мечтой

Поляк высказался о своем перформансе против сборной Саудовской Аравии.
Сегодня, 21:46
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

В рамках второго тура группового этапа Польша победила Саудовскую Аравию (2:0).

Непосредственное участие в триумфе принял Роберт Левандовски, забивший свой дебютный гол на ЧМ.

Форвард, ставший лучшим игроком матча, высказался о данном достижении.

"С возрастом я становлюсь более эмоциональным. Уже во время исполнения гимна, я почувствовал, какие эмоции сопровождают меня сегодня. Мне трудно сказать, почему так произошло, но это произошло. После забитого гола меня отпустило. Эмоции и детские мечты осуществились.

Я понимаю, что польза для сборной Польши - это самое важное, но у меня есть амбиции. Дело в том, что я еще как-то хотел бы сказать, что я не только был на двух чемпионатах мира, но и попал в статистику. Тем более я осознаю, что это может быть мой последний чемпионат мира. Этот гол был моей мечтой", - сказал Левандовски.

После двух сыгранных туров в активе Польши 4 набранных пункта.


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