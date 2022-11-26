Польша - Саудовская Аравия 2:0 видео моментов матча 26.11.2022 ЧМ-2022
В субботу, 26 октября, состоялся матч второго тура группы C между Польшей и Саудовской Аравией Чемпионата мира-2022.
Зрители смогли увидеть первую победу "Кадры" на Мундиале. Положительный результат обеспечили голы Петра Зелински и Роберта Левандовски.
Обзор матча:
Польша - Саудовская Аравия 2:0
Голы: Зелиньски, 39, Левандовски, 82
Владение мячом: 36% - 64%
Удары (в створ): 8 (3) - 15 (5)
Офсайды: 0-0
Угловые: 4-5
Польша: Шченсны - Кэш, Глик, Кивер, Берешиньски - Зелиньски (Каминьски, 63), Франковски, Крыховяк, Белик - Левандовски, Милик (Пентек, 71).
Саудовская Аравия: Аль-Овайс - Абдельхамид, Аль-Булайхи, Аль-Амри, Аль-Брейк (Аль-Ганам, 65) - Аль-Досари, Канно, Аль-Малки (Аль-Обод, 85) - Аль-Наджи (Аль-Абед, 46), Аль-Брейкан, Аль-Шехри (Аль-Досари, 86).
Предупреждения: Кивер (15), Кэш (16), Милик (19), Аль-Малки (21), Аль-Амри (45).