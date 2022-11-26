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Польша - Саудовская Аравия 2:0 видео моментов матча 26.11.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов прошедшей игры мундиаля.
Сегодня, 18:50
Саудовская Аравия - Польша
Саудовская Аравия - Польша

В субботу, 26 октября, состоялся матч второго тура группы C между Польшей и Саудовской Аравией Чемпионата мира-2022.

Зрители смогли увидеть первую победу "Кадры" на Мундиале. Положительный результат обеспечили голы Петра Зелински и Роберта Левандовски.

Обзор матча:

Польша - Саудовская Аравия 2:0    
Голы: Зелиньски, 39, Левандовски, 82

Владение мячом: 36% - 64%
Удары (в створ): 8 (3) - 15 (5)
Офсайды: 0-0
Угловые: 4-5

Польша: Шченсны - Кэш, Глик, Кивер, Берешиньски - Зелиньски (Каминьски, 63), Франковски, Крыховяк, Белик - Левандовски, Милик (Пентек, 71).

Саудовская Аравия: Аль-Овайс - Абдельхамид, Аль-Булайхи, Аль-Амри, Аль-Брейк (Аль-Ганам, 65) - Аль-Досари, Канно, Аль-Малки (Аль-Обод, 85) - Аль-Наджи (Аль-Абед, 46), Аль-Брейкан, Аль-Шехри (Аль-Досари, 86).

Предупреждения: Кивер (15), Кэш (16), Милик (19), Аль-Малки (21), Аль-Амри (45).


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