Спортдир ПСЖ: Мбаппе, возможно, лучший игрок мира в данный момент
Луиш Кампуш отметил, что владельцам вероятно нравится владеть таким активом.
Спортивный директор Пари Сен-Жермен Луиш Кампуш поделился мыслями о форварде клуба Килиане Мбаппе.
По словам португальца, француз точно входит в топ лучших игроков мира, а возможно и является лучшим.
"Он принял свое решение. Сейчас ему очень хорошо в ПСЖ, он счастлив в Париже.
В ПСЖ им наверняка нравится иметь одного из лучших, если не лучшего игрока на данный момент. Но в будущем - не знаю", - сказал Кампуш.
Стоит отметить, что в данный момент Килиан Мбаппе вместе с Эннером Валенсией лучший бомбардир ЧМ-2022.