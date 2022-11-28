Спортдир ПСЖ: Мбаппе, возможно, лучший игрок мира в данный момент

Спортивный директор Пари Сен-Жермен Луиш Кампуш поделился мыслями о форварде клуба Килиане Мбаппе.

По словам португальца, француз точно входит в топ лучших игроков мира, а возможно и является лучшим.

"Он принял свое решение. Сейчас ему очень хорошо в ПСЖ, он счастлив в Париже.

В ПСЖ им наверняка нравится иметь одного из лучших, если не лучшего игрока на данный момент. Но в будущем - не знаю", - сказал Кампуш.

Стоит отметить, что в данный момент Килиан Мбаппе вместе с Эннером Валенсией лучший бомбардир ЧМ-2022.