Футболист сборной Германии: Мы перестали быть командой для больших турниров

Сборная Германии несмотря на победу в последнем туре группового этапа не смогла квалифицироваться в плей-офф ЧМ-2022.

Футболист подопечных Ханси Флика Кай Хаверц высказался о выступлениях команды на мировом форуме.

По его словам, "манншафт" перестали быть серьезным претендентом на победу в больших соревнованиях.

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На двух подряд чемпионатах мира мы вылетаем на групповой стадии, а на последнем ЕВРО вылетели уже в 1/8 финала. Очевидно, что у нас проблемы.

Это очень неприятно, нужно прямо говорить - что-то идет не так. Дважды не выйти из группы на ЧМ. Следовательно, сборная Германии перестала быть командой для больших турниров", - сказал Хаверц.

Стоит отметить, что Кай Хаверц отметился дублем в последнем матче турнира.,