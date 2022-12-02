Германия установила собственный антирекорд на чемпионате мира

Немецкий коллектив не сумел пробиться в плей-офф турнира.

В четверг, 1 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии обыграла национальную команду Коста-Рики (4:2). Несмотря на победу, "немецкая машина" не пробилась в плей-офф турнира, пропустив вперед Японию и Испанию.

Примечательно, что сборная Германии не выходит в плей-офф чемпионата мира второй раз подряд, что является антирекордом команды.

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На ЧМ-2018 Германия не вышла с группы, играя с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

Отметим, что в 2014 году немцы выиграли турнир, а до этого трижды входили в число призеров мундиаля.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Коста-Рика - Германия.