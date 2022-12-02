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Флик подвел итоги вылета Германии с ЧМ-2022

Наставник немецкой сборной разочарован случившемся.
Сегодня, 07:36
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подвел итоги выступления команды на чемпионате мира. Команда не смогла пройти в плей-офф, хоть и обыграла Коста-Рику в последней игре (4:2).

По словам специалиста, команда виновата исключительно сама, что не смогла выйти в следующею стадию.

"Разочарование огромное. Я не виню Испанию. Никогда не смотрю на другие команды. Виноваты в этом только мы сами, у нас было достаточно шансов, особенно против Японии, а также против Испании в конце матча. Нам нужно лучше развивать игроков. Мы уже много лет нуждаемся в 9-м номере и сильных защитниках. Защита отличала немецкий футбол на протяжении многих лет. Нам нужно вернуться к основам".

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Флик также отреагировал на вопрос о возможной отставке.

"Уйду ли я в отставку? Мы быстро это решим, сложно ответить сейчас, сразу после игры, когда мы вылетели. Скоро увидим", - приводит слова тренера  Bayern & Germany.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Коста-Рика - Германия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Ханс-Дитер Флик

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