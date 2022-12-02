Коста-Рика - Германия 2:4 видео голов и лучших моментов матча 01.12.22

В рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 встречались сборные Коста-Рики и Германии.

Немцы начали с быстрого гола Сержа Гнабри и контролировали игру весь первый тайм. Костариканцы смогли перевернуть встречу лишь на 58-й минуте, счет сравнял Техеда. А уже скоро Коста-Рика сенсационно повела в счете.

Немцам было очень важно добывать очки, поэтому команда Флика пошла вперед. Вышедший из замены Хаверц оформил дубль и сделал голевую передачу на Никласа Фуллькруга.

Но даже уверенная победа Германии не позволила команде пройти в плей-офф.

Вашему вниманию видео всех голов матча Коста-Рика - Германия в третьем туре ЧМ-2022:

Коста-Рика 2-4 Германия

Голы: Техеда, 58, Варгас, 70 - Гнабри, 10, Хаверц, 73, 85, Фюлькруг, 89.

Владение мячем: 30% - 70%

Удары: 8 - 31

Удары в створ: 6 - 11

Фолы: 3 - 8

Атаки: 60 - 160

Коста-Рика: Навас - Фуллер (Беннетт, 74), Дуарте, Востон, Варгас, Овьедо (Контрерас, 90+3) - Агилера (Салас, 46), Борхес, Техеда (Уилсон, 90+3), Кэмпбелл - Венегас (Маттаррита, 74).

Германия: Нойер - Киммих, Зюле (Гинтер, 90+3), Рюдигер, Раум (Гаверц, 66) - Горецка (Клостерманн, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 55) - Гнабри, Мусиала, Сане - Мюллер (Гетце, 67).

Предупреждения: Дуарте