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Япония - Испания 2:1 видео голов и лучших моментов матча 01.12.22

Вашему вниманию обзор поединка мирового первенства.
Сегодня, 00:32
Япония - Испания / Getty Images
Япония - Испания / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 Япония и Испания совершили небольшую сенсацию.

Встреча началась повинью по сценарию испанцев, они владели мячом и смогли забить быстрый гол. На 11-й минуте отличился Альваро Мората.

Но во втором тайме японцы смогли сломить сопротивление на контроль испанцев, но дважды забили в ворота Унаи Симона. Голы на свой счет записали Доан и Танака.

Таким образом японцы вышли из группы с первого места, а Испания заняла другое место.

Вашему вниманию видео всех голов матча Япония - Испания в третьем туре ЧМ-2022:

Япония 2-1 Испания

Голы: Доан, 48, Танака, 51 – Мората, 11
Владение мячом: 17% – 83%
Удары: 6 - 13
Удары в створ ворот: 3 - 5
Атаки: 51 - 191

Япония: Гонда – Иосида, Танигути, Итакура – ​​Нагатомо (Митома, 46), Морита, Танака (Эндо, 87), Камада (Томиясу, 69) – Кубо (Доан, 46), Ито, Маеда (Асано, 62)

Испания: Унаи Симон – Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68) — Бускетс, Педри, Гави (Фати, 68) — Ольмо, Мората (Асенсио, 57), Уильямс (Ф. Торрес, 57)

Предупреждения: Итакура, Танигути, Йосида

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании сборная Японии

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