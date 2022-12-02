Азар раздумывает над завершением карьеры в сборной

Бельгиец может больше не надеть на себя футболку "красных дьяволов".

"Золотое" поколение сборой Бельгии потеряло последний шанс взять трофей, вылетив с ЧМ-2022.

Теперь, судя по всему, имменитые футболисты будут один за другим завершать карьеру в национальной команде.

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Так, испанские СМИ сообщают, что об этом задумался вингер мадридского Реала Эден Азар.

Игрок планирует обсудить данную идею в скором времени со своим ближайшим окружением.

В январе следующего года Азару исполнится 32. В составе "красных дьяволов" он провел 126 матчей.