Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022

Испанец хочет вернуться к клубному футболу после шестилетней работы во главе бельгийской команды.

В четверг, 1 декабря, в рамках третьего тура чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии не сумела обыграть сборную Хорватии, в результате чего покинула турнир еще на стадии группового этапа.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес заявил, что его контракт с Федерацией истекает по окончанию турнира. Он также объявил, что не останется на своей должности.

"Да, это была моя последняя игра с национальной командой, и она была настолько эмоциональной, насколько вы можете это себе представить", - цитирует испанца The Athletic.

"Я всегда работаю над долгосрочными проектами, и их нужно ставить заранее. Это всегда было планом"

Предполагается, что 49-летний специалист желает вернуться к клубному футболу клубом после шести лет руководства сборной Бельгии, которую он привел к бронзовым медалям предыдущего мундиаля.

Бельгийская футбольная ассоциация в своем заявлении сообщила: "Роберто Мартинес объявил, что прекращает работу в качестве тренера сборной Бельгии".

Roberto Martinez has announced that he will stop as national coach of the Belgian Red Devils. pic.twitter.com/l7EBqiOAeD — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 1, 2022

Напомним, что после матча с Саудовской Аравией о своей отставке объявил главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино.