iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022

Испанец хочет вернуться к клубному футболу после шестилетней работы во главе бельгийской команды.
Сегодня, 20:47
Роберто Мартинес / Getty Images
Роберто Мартинес / Getty Images

В четверг, 1 декабря, в рамках третьего тура чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии не сумела обыграть сборную Хорватии, в результате чего покинула турнир еще на стадии группового этапа.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес заявил, что его контракт с Федерацией истекает по окончанию турнира. Он также объявил, что не останется на своей должности.

"Да, это была моя последняя игра с национальной командой, и она была настолько эмоциональной, насколько вы можете это себе представить", - цитирует испанца The Athletic.

"Я всегда работаю над долгосрочными проектами, и их нужно ставить заранее. Это всегда было планом"

Предполагается, что 49-летний специалист желает вернуться к клубному футболу клубом после шести лет руководства сборной Бельгии, которую он привел к бронзовым  медалям предыдущего мундиаля. 

Бельгийская футбольная ассоциация в своем заявлении сообщила: "Роберто Мартинес объявил, что прекращает работу в качестве тренера сборной Бельгии".

Напомним, что после матча с Саудовской Аравией о своей отставке объявил главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хорватия бельгия сборная Хорватии сборная Бельгии Роберто Мартинес Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Хорватия - Бельгия 0:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Хорватия - Бельгия 0:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году
Лукаку стал лидером ЧМ по упущенным голевым моментам Лукаку стал лидером ЧМ по упущенным голевым моментам
Арум: Не вижу причин, из-за которых бой Усика и Фьюри нельзя провести быстро Арум: Не вижу причин, из-за которых бой Усика и Фьюри нельзя провести быстро
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Марокко и Хорватия вышли в 1/8 финала, Бельгия летит домой
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

Бокс21:40
Арум: Не вижу причин, из-за которых бой Усика и Фьюри нельзя провести быстро
Европа21:09
Райс намекнул, что покинет Вест Хэм в конце текущего сезона
Европа21:08
УЕФА расследует в отношении Ювентуса возможные нарушения правил ФФП и лицензирования клуба
ЧМ-202220:47
Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022
ЧМ-202220:34
Хорватия - Бельгия 0:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202220:21
Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году
ЧМ-202220:19
Канада - Марокко 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бокс20:13
Фьюри - Чисора: прогноз на бой 03.12.2022
ЧМ-202220:03
Лукаку стал лидером ЧМ по упущенным голевым моментам
Украина19:52
Представитель сборной Украины обвиняется в уклонении от уплаты 18 миллионов гривен налогов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK