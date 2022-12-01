Херардо Мартино покинул пост тренера сборной Мексики

Несмотря на победу над Саудовской Аравией (2:1), Мексика не сумела обойти Польшу в борьбе за второе место группы С. В итоге представитель Южной Америки покинул мундиаль, выбыв на стадии группового этапа впервые с 1978 года.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер "трехцветных" Херардо Мартино заявил, что покидает свой пост, так как он не смог вывести команду в плей-офф мундиаля - его контракт был расторгнут.

"Мой контракт закончился, как только судья дал свисток", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.

Херардо Мартино возглавил сборную Мексики в январе 2019 года. За неполные четыре года мексиканцы под его руководством стали победителями Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, а также по разу серебряными призерами Золотого кубка КОНКАКАФ-2021 и Лиги наций КОНКАКАФ-2019/20.