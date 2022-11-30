Мексика впервые с 1978 года не смогла преодолеть группового раунд чемпионата мира

Сборная Мексики обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 2:1, но этого результата оказалось недостаточно, чтобы выйти в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

Представитель Южной Америки занял третье место группы С с четырьмя очками, уступив Польше, у которой также четыре очка, только за счет дополнительных показателей.

Согласно Opta, это первый с 1978 года случай, когда Мексика не смогла преодолеть групповой раунд мундиаля.

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Начиная с того турнира, мексиканцы стабильно выходили в 1/8 финала на всех чемпионатах мира, на которые они сумели квалифицироваться.

Лучший результатом сборной остается четвертьфинал домашнего чемпионата мира 1986 года, где только в серии послематчевых пенальти она уступила будущему финалисту сборной ФРГ.