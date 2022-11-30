Саудовская Аравия - Мексика 1:2: обзор матча и результат игры 30.11.2022

В среду, 30 ноября, сборные Саудовской Аравии и Мексики встречались в заключительном туре группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.

Несмотря на успех в виде победы со счетом 2:1, мексиканской команде оказалось недостаточно этого результата для выхода в плей-офф мирового первенства. Этот поединок стал последним на Мундиале для обеих сборных.

После безголевого первого тайма в начале второй половины встречи Мексика вела с преимуществом в два мяча усилиями Генри Мартина и Луиса Чавеса. Тем не менее этого результат еще не хватало для выхода из группы, учитывая счет параллельного матча, в котором Аргентина обыгрывала Польшу 2:0. Поляки при таких раскладах опережали мексиканцев по седьмому показателю для определения мест в группе - очкам фейр-плей или количеству карточек.

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Под конец встречи Мексика сумела забить третий мяч, но он был отменен из-за офсайда. А в компенсированное время Салем Аль-Давсари своим точным ударом лишил мексиканцев всех надежд и упростил распределение мест в квартете. В другом поединке счет остался неизменным.

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В итоге Аргентина выиграла группу С, набрав шесть очков. Второй с четырьмя баллами стала Польша, опередившая Мексику по лучшей разнице забитых и пропущенных голов (0 против -1). Замкнула квартет Саудовская Аравия с тремя пунктами.

Статистика матча Саудовская Аравия - Мексика 3-го тура ЧМ-2022

Саудовская Аравия - Мексика 1:2

Голы: Аль-Давсари, 90+5 - Мартин, 48, Чавес, 53

Владение мячом: 39% - 61%

Удары (в створ): 10(2) - 26(10)

Атаки: 94 - 110

Мексика: Очоа - Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо - Альварес - Пинеда (Хименес, 77), Чавес - Лосано, Мартин (Родригес, 77), Вега (Антуни, 46)

Саудовская Аравия: Аль-Оваис - Тамбакти, Аль-Болеахи (Шарахили, 37), Аль-Амри - Абдулхамид, Аль-Хассан (Маду, 46), Канно, Аль-Ганнам - Аль-Бурайкан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.

Предупреждения: Альварес, 16, Аль-Шехри, 28, Аль-Хассан, 34, Тамбакти, 52, Маду, 81.