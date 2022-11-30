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Польша - Аргентина 0:2: обзор матча и результат игры 30.11.2022

Латиноамериканская команда провела доминирующий поединок и по праву завоевала первое место группы С.
Вчера, 23:09
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

В среду, 30 ноября, во второй игровой день третьего тура чемпионата мира 2022 года состоялся матч между сборными Польши и Аргентины.

Поляки подходили к данному поединку в статусе лидера группы С, имея в активе 4 очка, в то время как аргентинцы с тремя очками готовились бороться за место в плей-офф. В параллельной встрече тем же самым занимались Мексика и Саудовская Аравия.

Команда Чеслава Михневича с самого старта матча дала знать, что собирается играть на отбой, пытаясь удержать ничейный результат. Это и сыграло с ней плохую шутку.

В первом тайме соотношение ударов равнялось 1:14 в пользу южноамериканцев. Но они все же не могли пробить Войцеха Щесны. Им не помог даже пенальти, который не смог реализовать Лионель Месси.

Однако сразу же после перерыва сборная Аргентины смогла выдохнуть с облегчением - Алексис Мак Аллистер ударом слета все же размочил счет.

После этого уже расслабленные аргентинцы продолжили давить европейскую команду, что привело ко второму взятию ворот.  Хулиан Альварес получил мяч в пределах штрафной соперника и отправил его под дальнюю стойку.

Форвард Манчестер Сити спустя некоторое время мог оформить дубль, но ему не хватило чуть-чуть точности. Поляки же так и не смогли даже раз попасть в створ ворот Эмилиано Мартинеса, откровенно скучавшего в этот вечер.

Аргентина завоевала заслуженную победу и первое место квартета. В 1/8 финала турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Австралией. 

Польша все же выстрадала второе место, опередив Мексику за счет дополнительных показателей. В итоге игра на ничью привела ее к будущему поединку против действующего чемпиона мира - сборной Франции.

Статистика матча Польша - Аргентина 3-го тура ЧМ-2022

Польша - Аргентина 0:2
Голы: Мак Аллистер, 46, Альварес, 67.

Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 3 - 24
Удары в створ: 0 - 13
Фолы: 6 - 11
Атаки: 73 - 170

Польша: Щесны - Кэш, Глик, Кивьор, Берешински (Енджейчик, 72) - Крыховьяк (Пьонтек, 83), Белик (Шимански, 62), Зелински, Свидерски (Скурас, 46), Франковски (Камински, 46) - Левандовски.

Аргентина: Мартинес - Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 59) - Де Пауль, Фернандес (Пеццелья, 79), Мак Аллистер (Альмада, 83) - Ди Мария (Паредес, 59), Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 79).

Предупреждения: Крыховьяк - Акунья.

На 39-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти (вратарь).

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