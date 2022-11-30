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Месси не реализовал пенальти в матче Польша - Аргентина

Войцех Щесны отбил уже второй подряд 11-метровый удар на мундиале.
Вчера, 22:02
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В матче третьего тура чемпионата мира-2022 группы С сошлись сборные Польши и Аргентины.

На 39-й минуте поединка южноамериканцы получили право на пенальти после того, как Войцех Щесны рукой влетел в Лионеля Месси.

Исполнить приговор вызвался сам пострадавший, однако Щесны отразил удар аргентинца.

Стоит отметить, что голкипер Ювентуса отбил пенальти во втором матче подряд - ранее он не дал отметиться с "точки" Салему Аль-Давсари из Саудовской Аравии.

Все участники квартета С имеют шансы на 1/8 финала мундиаля: поляки лидируют с четырьмя очками, следом идут аргентинцы и саудиты, у которых по три балла, а замыкают таблицу мексиканцы, заработавшие одно очко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: польша аргентина Лионель Месси Войцех Щесны Чемпионат мира 2022

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