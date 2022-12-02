Экс-президент Юветуса: Инвестиция в Роналду оказалась слишком дорогой для клуба

Бывший босс туринского Ювентуса Джованни Коболи Джильи поделился мыслями о решении тогдашнего руководства клуба подписать Криштиану Роналду.

Итальянский функционер отметил, что данное решение повлияло на удручающую финансовую ситуацию итальянского гранда.

Судьи дадут оценку деятельности руководителей, и пока вина недоказана, презумпция невиновности действует на всех. Впрочем, Юве запутался в ряде ситуаций, проблемы начались еще давно.

Как видите, когда Андреа Аньелли стал президентом - это было позитивным событием, но и рискованным шагом, учитывая ответственность, которая лежит на его фамилии.

Первая фаза руководства Аньелли была удачной, благодаря фундаментальной помощи Беппе Маротты команда воскресла и выиграла девять чемпионств Италии подряд, но все изменилось после прихода Роналду.

Аньелли хотел подписать Криштиану, потому что это принесло бы огромную прибыль от маркетинга и приблизило бы Ювентус к победе в Лиге чемпионов. Но Маротта не согласился с этим и покинул клуб.

В результате, оказалось, что инвестиции в Роналду были слишком дороги. Вместе с тем, Фабио Паратичи, который настаивал на подписании Криштиану, втянул Юве в новые инвестиции, которые перегрузили баланс и поставили клуб в сложное положение.

Не случайность, что «Ювентусу» пришлось привлечь 700 миллионов евро свежего капитала. Между тем, случалось еще больше ошибок, таких как приглашение Маурицио Сарри, тест на итальянское гражданство Луиса Суареса или проект Суперлиги.

Мировоззрение Аньелли сильно изменилось. У него всегда было завышенное видение будущего Юве- например, Суперлига. Также он слишком много брал на себя и пренебрегал информированием совета директоров. Такого нельзя делать с клубом, который размещен на бирже", - сказал Джильи.

Джильи был президентом туринского Ювентуса с 2006 по 2009 год.

Напомним, в начале этой недели Андреа Аньелли и Павел Недвед подали в отставку с руководящих постов Ювентуса.