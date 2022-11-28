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Руководство Ювентуса в полном составе покинуло свои должности

В стане туринцев произошли глобальные перемены.
Вчера, 23:54
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Руководство Ювентуса покинуло свои должности в полном составе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

На внеочередном заседании совета директоров президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене, а также другие 7 членов правления ушли в отставку.

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Данное решение связано с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Напомним, Аньелли был главой Ювентуса с мая 2010 года. При итальянском функционере клуб становился 9 лет подряд чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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