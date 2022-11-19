Ювентус намерен усилиться лидером Лацио

Ювентус намерен усилится полузащитником Лацио Сергеем Милинковичем-Савичем. Об этом сообщает издание Football Italia.

Директор туринцев Федерико Керубини и Матея Кежман, агент футболиста, общались после одного из матчей чемпионата Италии. "Старая синьора" собираются продать зимой хавбека Адриена Рабьо, вырученные деньги потратить на покупку 27-летнего серба.

Лацио долго не хотел продавать Милинковича-Савича, однако из-за сложностей с продлением контракта, истекающего летом 2024 года, вынужден рассматривать различные варианты.

В текущем сезоне на счету игрока 3 гола и 7 ассистов в 14 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен выкупить нападающего Эвертона.