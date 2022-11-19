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Ювентус намерен выкупить нападающего Эвертона

Туринцы хотят подписать Мойзе Кина.
Сегодня, 11:15
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Туринский Ювентус намерен оформить трансфер нападающего Эвертона Мойзе Кина, который ныне играет за клуб на правах аренды.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, итальянский клуб доволен тем, как 22-летний футболист проявляет себя.

По данным Transfermarkt, туринцы готовы заплатить за итальянца 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Кин провел 13 матчей в чемпионате Италии, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на одного из лидеров Лацио.

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