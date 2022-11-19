Ювентус намерен выкупить нападающего Эвертона
Туринцы хотят подписать Мойзе Кина.
Туринский Ювентус намерен оформить трансфер нападающего Эвертона Мойзе Кина, который ныне играет за клуб на правах аренды.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, итальянский клуб доволен тем, как 22-летний футболист проявляет себя.
По данным Transfermarkt, туринцы готовы заплатить за итальянца 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Кин провел 13 матчей в чемпионате Италии, в которых забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на одного из лидеров Лацио.