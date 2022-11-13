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Ювентус нацелился на одного из лидеров Лацио

Туринцы планируют усилить среднюю линию команды Милинковичем-Савичем.
Сегодня, 15:02
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images

Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Лацио Сергея Милинковича-Савича.

Туринский клуб планирует осуществить переход одного из лидеров римской команды во время летнего трансферного окна.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" могут удовлетворить запрос 27-летнего футболиста по зарплате в размере около 6 миллионов евро, в то время как Лацио готов предложить игроку новый контракт с повышением оклада максимум до 4,5 миллиона евро.

Отмечается, что недавно агент сербского хавбека уже встречался с руководством Ювентуса, чтобы обсудить возможный трансфер.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел в составе Лацио во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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