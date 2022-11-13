Ювентус нацелился на одного из лидеров Лацио

Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Лацио Сергея Милинковича-Савича.

Туринский клуб планирует осуществить переход одного из лидеров римской команды во время летнего трансферного окна.

Читай также: Ди Мария выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ювентусе

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" могут удовлетворить запрос 27-летнего футболиста по зарплате в размере около 6 миллионов евро, в то время как Лацио готов предложить игроку новый контракт с повышением оклада максимум до 4,5 миллиона евро.

Отмечается, что недавно агент сербского хавбека уже встречался с руководством Ювентуса, чтобы обсудить возможный трансфер.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел в составе Лацио во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.