Ди Мария выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ювентусе

Вингер Ювентуса Анхель Ди Мария в соцсетях заявил, что не собирается покидать клуба в январе 2023 года.

"Я не привык объясняться, когда читаю ложь, но пришло время это сделать. Я не знаю, кто распустил слухи о моем уходе в январе.

Мои заявления о Росарио Сентраль, были сделаны недавно, но об этом я говорю с 2007 года. Это не означает, что я хочу уходить сейчас, я не собираюсь делать это в январе.

Читайте также: Ди Мария выбыл на три недели из-за травмы

Пожалуйста, хватит придумывать новости. Я счастлив в этом великом клубе, счастлив в этом городе и буду всего себя отдавать команде, когда снова буду здоров", – написал Ди Мария в своем инстаграме.

В текущем сезоне на счету 34-летнего аргентинца 1 гол и 1 ассист в 4 матчах Серии А.