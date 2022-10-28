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Футбол

Ди Мария выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ювентусе

Аргентинец пока не намерен уходить из клуба.
Сегодня, 12:51
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images
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Вингер Ювентуса Анхель Ди Мария в соцсетях заявил, что не собирается покидать клуба в январе 2023 года.

"Я не привык объясняться, когда читаю ложь, но пришло время это сделать. Я не знаю, кто распустил слухи о моем уходе в январе.

Мои заявления о Росарио Сентраль, были сделаны недавно, но об этом я говорю с 2007 года. Это не означает, что я хочу уходить сейчас, я не собираюсь делать это в январе.

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Пожалуйста, хватит придумывать новости. Я счастлив в этом великом клубе, счастлив в этом городе и буду всего себя отдавать команде, когда снова буду здоров", – написал Ди Мария в своем инстаграме.

В текущем сезоне на счету 34-летнего аргентинца 1 гол и 1 ассист в 4 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Анхель Ди Мария
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