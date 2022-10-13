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Ди Мария выбыл на три недели из-за травмы

Аргентинец не сыграет в ближайших матчах клуба.
Сегодня, 21:24
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images
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Стал известен характер травмы вингера Ювентуса Анхеля Ди Марии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинец получил повреждение в пером тайме матча против Маккаби в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

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Сегодня Ди Мария прошел обследование, которое выявило у него травму задней поверхности бедра. Восстановление игрока займет примерно 3 недели.

В текущем сезоне на счету аргентинца 1 гол и 1 ассист в 4 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Анхель Ди Мария
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