Ди Мария выбыл на три недели из-за травмы

Аргентинец не сыграет в ближайших матчах клуба.

Стал известен характер травмы вингера Ювентуса Анхеля Ди Марии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинец получил повреждение в пером тайме матча против Маккаби в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

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Сегодня Ди Мария прошел обследование, которое выявило у него травму задней поверхности бедра. Восстановление игрока займет примерно 3 недели.

В текущем сезоне на счету аргентинца 1 гол и 1 ассист в 4 матчах Серии А.