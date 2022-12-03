Защитник РБ Лейпциг: Реал - великий клуб, кто знает, возможно я сыграю за него

Йошко Гвардиол отреагировал на слухи вокруг своей персоны.

Хорватский центрбэк Йошко Гвардиол привлек к своей персоне множество внимания, играя за РБ Лейпциг.

Одним из претендентов на подпись игрока является мадридский Реал. Гвардиол предположил, что однажды он наденет на себя их футболку.

"Реал Мадрид - самый большой клуб в мире. Кто знает, возможно, однажды я смогу за него сыграть. Мне бы хотелось.

Модричу не нужно мне ничего говорить, это не нужно - я знаю, насколько особым является интерес со стороны Реала", - цитируют слова футболиста многочисленные СМИ.

Ранее Гвардиол сказал, что не знает о том, что может перейти в Челси.