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Гвардиол: Возможный переход в Челси? Я не в курсе

Однако отрицать слухи игрок не стал.
Вчера, 22:11
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

Защитник Лейпцига и сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал слухи о своем возможном переходе в Челси. Летом "синие" уже пытались подписать игрока, но получили отказ от немецкого клуба.

"Возможен ли переход в Челси? Я не в курсе. Вы знаете то, что происходило в последние месяцы. Честно говоря, я не знаю, что будет дальше.

Мой агент занимается этим вопросом, поэтому посмотрим. Прямо сейчас я рад представлять Лейпциг. Посмотрим, кто знает. Прямо сейчас я намерен остаться и помочь своему клубу", - приводит слова Гвардиола The Athletic.

Также Йошко рассказал, что общался о Челси со своим партнером по сборной Матео Ковачичем. Также защитник признал, что когда-нибудь может оказаться в лондонском клубе.

Интересно, что после матча с Бельгией главный тренер Хорватии Златко Далич сказал, что Гвардиол сейчас – один из лучших защитников мира.

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