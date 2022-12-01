Гвардиол: Возможный переход в Челси? Я не в курсе

Однако отрицать слухи игрок не стал.

Защитник Лейпцига и сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал слухи о своем возможном переходе в Челси. Летом "синие" уже пытались подписать игрока, но получили отказ от немецкого клуба.

"Возможен ли переход в Челси? Я не в курсе. Вы знаете то, что происходило в последние месяцы. Честно говоря, я не знаю, что будет дальше.

Мой агент занимается этим вопросом, поэтому посмотрим. Прямо сейчас я рад представлять Лейпциг. Посмотрим, кто знает. Прямо сейчас я намерен остаться и помочь своему клубу", - приводит слова Гвардиола The Athletic.

Также Йошко рассказал, что общался о Челси со своим партнером по сборной Матео Ковачичем. Также защитник признал, что когда-нибудь может оказаться в лондонском клубе.

Интересно, что после матча с Бельгией главный тренер Хорватии Златко Далич сказал, что Гвардиол сейчас – один из лучших защитников мира.