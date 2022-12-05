Жены игроков сборной Англии переезжают с корабля за миллиард - там кто-то ходил в туалет с пятого этажа
Жены и возлюбленные игроков сборной Англии столкнулись с необычными трудностями во время своего пребывания в Катаре.
В течении двух недель они жили на корабле MSC World Europa стоимостью 1 млрд фунтов, но были вынуждены переехать в один из отелей Дохи.
Как сообщает Mail, это связано с тем, что некоторые из присутствующих на корабле устраивали буйные вечеринки, мешая девушкам спать.
Также один неизвестный мужчина позволил себе помочиться с пятого этажа MSC World Europa.
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Источник отмечает, что инициаторками переезда выступили супруга Харри Магуайра Ферн и девушка Джека Грилиша Саша Этвуд.
Помимо указанных выше проблем заявляется, что футболисты долгое время не могли связываться со своими семьями.