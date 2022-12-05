НАБУ задержало владельца Черноморца Кауфмана
Бизнесмена подозревают в организации преступной деятельности.
НАБУ задержало владельца одесского Черноморца Бориса Кауфмана.
Как сообщают источники издания Слово і Діло, Кауфмана подозревают в организации преступной деятельности в Одессе.
В настоящее время проводятся следственные действия в здании Одесского городского совета.
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Официальных комментариев от правоохранительных органов в данный момент не последовало.
Стоит отметить, что в августе этого года Кауфмана задержали при попытке покинуть Украину.