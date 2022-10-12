Матч Кривбасс - Черноморец перенесен по взаимному согласию сторон

В рамках седьмого тура чемпионата Украины Кривбасс должен встретиться с Черноморцем.

Как сообщает пресс-служба "моряков", матч был перенесен по взаимному согласию сторон.

"По взаимному согласию команд игра чемпионата Украины между Черноморцем и Кривбассом 14 октября не состоится. Ведь жестокие вражеские ракетные атаки, интенсивность которых увеличилась в эту неделю почти по всем регионам Украины, повлияли на футбольную жизнь страны. Отметим, что из-за ракетных ударов и дальнейшей угрозы их применения уже был перенесен один из матчей 6 тура УПЛ, который должен был состояться в столице.

ФК Черноморец благодарит своих криворожских коллег за совместное решение о переносе поединка. Все наши мысли сейчас о мире и покое на украинской земле. Спасибо нашим защитникам за постоянную заботу об этом", - говорится в заявлении.

Стоит сказать, что предварительно новая дата проведения матча - 2 декабря этого года.